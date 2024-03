SINAL VERMELHO

Bahia chega a 20 mortes por dengue; Caetité e Juazeiro entram para a lista

As últimas três mortes registradas ocorreram nas cidades de Santo Antônio de Jesus, Caetité e Juazeiro

Publicado em 22 de março de 2024 às 19:14

Bahia chega a 20ª morte por dengue em 2024 Crédito: Divulgação/ONU

Ainda no primeiro trimestre do ano, a Bahia já registra 20 óbitos por dengue no estado. As últimas três mortes registradas ocorreram nas cidades de Santo Antônio de Jesus, Caetité e Juazeiro. Os últimos dois municípios citados tiveram o registro da primeira perda devido à doença, enquanto Santo Antônio de Jesus agora soma duas mortes. A informação foi divulgada pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Os óbitos foram em: Jacaraci (4), Piripá (3), Vitória da Conquista (3), Santo Antônio de Jesus (2), Barra do Choça (1), Caetité (1), Campo Formoso (1), Feira de Santana (1), Ibiassucê (1), Irecê (1), Juazeiro (1) e Santo Estêvão (1).

De acordo com os dados da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep) da Sesab, 272 municípios da Bahia estão em estado de epidemia de Dengue. Outros 34 estão em risco e 7 em alerta. Foram notificados 73.310 casos prováveis da doença até o dia 21 de março de 2024, com uma taxa de letalidade de 1,5, menor do que a média nacional.

Reforço

O Governo do Estado da Bahia solicitou que o município de Vitória da Conquista intensifique as ações de combate à Dengue e amplie o horário de funcionamento dos postos de saúde, inclusive aos finais de semana e feriados, para assegurar a assistência aos pacientes com suspeita de dengue.

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), a cidade baiana enfrenta uma grave epidemia de Dengue, registrando mais de 10 mil casos da doença. Além da Dengue, quase 2 mil casos de Chikungunya e Zika foram também identificados, aumentando a urgência de uma resposta robusta e coordenada.