EPIDEMIA

Veja quais bairros de Salvador possuem mais moradores infectados com dengue

O aumento de casos prováveis de dengue em Salvador, por quatro semanas consecutivas, acendeu o alerta vermelho para a transmissão da doença na capital. O estado de epidemia foi decretado e a cidade atingiu a incidência de 100 casos a cada 100 mil habitantes. Os distritos sanitários com maior registros de casos suspeitos são: Cabula/Beiru, Subúrbio Ferroviário, Barra/Rio Vermelho, São Caetano/Valéria e Itapuã.

As informações são da Secretaria Municipal de Salvador (SMS), que não revelou o número de casos suspeitos de cada distrito. A contabilização é feita por distrito sanitário, que é composto por diversos bairros. Segundo a SMS, isso não significa que todos eles estejam com número alto de casos. Até o dia 9 de março, Salvador já tinha registrado 674 casos confirmados - o que representa uma queda de 20,5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram 843.