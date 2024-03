MAIS DE 10 MIL CASOS

Governo do Estado solicita que Vitória da Conquista intensifique combate à Dengue

O Governo do Estado da Bahia solicitou que o município de Vitória da Conquista intensifique as ações de combate à Dengue e amplie o horário de funcionamento dos postos de saúde, inclusive aos finais de semana e feriados, para assegurar a assistência aos pacientes com suspeita de dengue. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), a cidade baiana enfrenta uma grave epidemia de Dengue, registrando mais de 10 mil casos da doença.