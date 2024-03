EPIDEMIA

“O estado hoje em relação a dengue é de alerta”, diz Bruno Reis

Prefeito de Salvador incentivou 'trabalho conjunto' contra a dengue durante evento nesta quinta-feira (21)

Larissa Almeida

Publicado em 21 de março de 2024 às 16:44

Prefeito de Salvador Bruno Reis Crédito: Marina Silva/CORREIO

A baixa adesão à vacina contra a dengue fez com que o ritmo de imunização registrasse crescimento de 30%, uma vez 97,4 mil doses da QDenga vencem em 30 de abril e ainda não foram aplicadas na Bahia. Com isso, o público-alvo passou a ser formado por crianças de 10 a 14 anos em Salvador, cidade em que o estado de epidemia foi decretado e houve registro da incidência de 100 casos a cada 100 mil habitantes. Diante do cenário da doença, o prefeito da capital baiana Bruno Reis manifestou preocupação com a pouca procura pela vacina.

“O estado hoje em relação a dengue é de alerta. Foi decretado em Salvador o estado de epidemia, que é o papel do Governo do Estado, porque nós tivemos aumento de casos prováveis nas últimas quatro semanas. De casos comprovados, nós temos 20% menos do que o mesmo período do ano passado, porém, acho que é um alerta à população. Está tendo um crescimento e todos nós precisamos nos unir contra a dengue e fazer um trabalho em conjunto”, disse.

Até o dia 18 de fevereiro (segunda-feira), das 56.493 doses recebidas, 32.335 foram aplicadas em Salvador (57%). Na tarde de quarta-feira (20), a ministra da Saúde Nísia Trindade anunciou que o Governo Federal vai redistribuir as doses da vacina que não foram usadas pelos estados e municípios.

Segundo ela, as cidades que decretaram situação de emergência em razão da doença terão prioridade. “Vamos fazer a redistribuição das doses que não foram aplicadas e que estão nos municípios [...] Isso não vai ser detalhado hoje. Está em processo, tem que ser feito de forma muito cuidadosa”, disse a titular da pasta.

Apenas 115 municípios baianos receberam a vacina. Desse total, 44 municípios - todos que receberam o primeiro lote - estão com doses que vencem em 30 de abril, informa Vânia Rebouças, coordenadora do Programa Estadual de Imunização. As cidades que receberam o segundo lote estão com doses que vencem em 30 de junho.