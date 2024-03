97,4 MIL DOSES

Vacinas contra dengue vencem em abril e mais da metade ainda não foi aplicada na Bahia

Ministério da Saúde diz que vai redistribuir doses para evitar desperdício

Maysa Polcri

Publicado em 21 de março de 2024 às 05:00

Vacinação contra a dengue em Salvador Crédito: Lucas Moura / Secom PMS

A baixa procura pela vacina contra a dengue na Bahia preocupa autoridades e especialistas em saúde. Mais de 97,4 mil doses da QDenga vencem em 30 de abril e ainda não foram aplicadas no estado. O ritmo de vacinação precisa crescer mais de 30% para que os imunizantes não sejam desperdiçados. Atualmente, o público-alvo é formado por crianças de 10 a 14 anos.

O estado recebeu 170.540 doses desde 9 de fevereiro e 73.072 foram aplicadas nos postos de saúde, de acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab). Com isso, 57% das doses do imunizante estão encalhadas. Na tarde de quarta-feira (20), a ministra da Saúde Nísia Trindade anunciou que o Governo Federal vai redistribuir as doses da vacina que não foram usadas pelos estados e municípios.

Segundo ela, as cidades que decretaram situação de emergência em razão da doença terão prioridade. “Vamos fazer a redistribuição das doses que não foram aplicadas e que estão nos municípios [...] Isso não vai ser detalhado hoje. Está em processo, tem que ser feito de forma muito cuidadosa”, disse a titular da pasta.

Apenas 115 municípios baianos receberam a vacina. Desse total, 44 municípios - todos que receberam o primeiro lote - estão com doses que vencem em 30 de abril, informa Vânia Rebouças, coordenadora do Programa Estadual de Imunização. As cidades que receberam o segundo lote estão com doses que vencem em 30 de junho.

"Teremos mais 40 dias pra usar essas doses. Se vencer, vai precisar ser descartado. O que precisa é usar antes do vencimento. Se a gente focar na busca ativa nem vai precisar remanejar a dose, porque o público-alvo é de meio milhão, só distribuiu 170 mil, percentual bem inferior ao quantitativo [apto]", avalia Rebouças.

Na Bahia, cerca de 14,6 mil crianças foram imunizadas por semana desde o início da vacinação, no mês passado. Para atingir a meta e não desperdiçar doses da vacina, é necessário que cerca de 19 mil pessoas recebam o imunizante semanalmente até dia 30 de abril. Ou seja, um aumento de 33% no número de doses aplicadas.

Há expectativa de que a faixa etária do público-alvo seja ampliada para evitar o desperdício de doses. “Desperdiçar é muito complicado visto que temos vários públicos que poderiam se imunizar. Nós seguimos a determinação do Ministério da Saúde e esperamos que uma manifestação que nos autorize a ampliar esse público”, afirma Andrea Salvador, diretora de vigilância da capital baiana. Das 56.493 doses recebidas, 32.335 foram aplicadas em Salvador (57%).

Para o virologista Gubio Soares, a situação da Bahia é preocupante. “Não houve campanha prévia para estimular a vacinação e o governo precisa correr atrás porque a vacina é muito cara e perdê-las representa um grande prejuízo”, diz.

A Takeda, farmacêutica responsável pela fabricação da QDenga, indica que o imunizante seja aplicado para pessoas de até 60 anos. “É preciso seguir o protocolo do fabricante porque a vacina não foi testada em pessoas idosas. A decisão de ampliar a faixa etária para não perder as vacinas precisa ser tomada pelo Ministério da Saúde”, ressalta o especialista.

A baixa procura pela vacinação preocupa outras regiões do país. Até a segunda-feira (18), 35,3% do total de 1,235 milhão de doses haviam sido aplicadas no público-alvo, segundo o Ministério da Saúde. A situação é preocupante em estados como Minas Gerais, que recebeu 78 mil doses da QDenga e vacinou apenas 21 mil pessoas (26%). Em Goiás, das 158 mil doses distribuídas, 23% foram aplicadas.

Marcos Sampaio, presidente do Conselho Estadual de Saúde da Bahia (CES-BA), acredita que este é o momento para a sociedade buscar os postos de saúde. "O Brasil foi o primeiro país a garantir a vacina contra a dengue no calendário nacional e não podemos correr o risco de perder doses devido a baixa adesão. Não devemos criar terrorismo na população porque as vacinas ainda tem validade de mais de um mês, mas é o momento estimular a sociedade a levar as crianças para se imunizarem", alerta.