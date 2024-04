EPIDEMIA

Secretaria de Saúde de Guanambi registra duas mortes por dengue

As duas mortes ainda não têm confirmação pela Câmara Técnica Estadual, da Secretaria de Saúde da Bahia

A Secretaria de Saúde de Guanambi, no centro sul da Bahia, através do Departamento de Vigilância Epidemiológica confirmou o óbito de dois pacientes em consequência de dengue, na última sexta-feira (29).

O primeiro paciente, é do sexo masculino, com 17 anos e portador de comorbidade. O rapaz estava internado na UNACON de Caetité desde a última quinta-feira (27) e foi transferido da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Guanambi.

A segunda paciente do sexo feminino, com idade de 30 anos, também era portadora de comorbidade e ficou internada desde o dia 22 de março no Hospital Geral de Guanambi (HGG). Os óbitos ocorreram na quinta-feira (28) e foram confirmados pelo LACEN de Guanambi na sexta-feira (29).