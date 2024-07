ACIDENTE

Carros colidem na Avenida Garibaldi, em Salvador

Dois carros colidiram na Avenida Garibaldi durante a madrugada desta sexta-feira (5). De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), pessoas no local informaram que uma pessoa foi atropelada. No asfalto, manchas de sangue puderam ser observadas por quem passou pelo lugar do acidente durante a manhã.