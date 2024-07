HABILITAÇÃO

Carros de autoescola têm nova idade máxima permitida; veja mudanças

Os carros de autoescola têm um novo limite máximo de idade. O prazo foi estabelecido na lei nº 14.921, sancionada pelo presidente Lula e publicada no Diário Oficial da União no dia 11 deste mês.

A idade será computada a partir do ano seguinte do ano de fabricação do veículo. Os prazos variam conforme as categorias de habilitação.