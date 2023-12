Casa arrumada: devotos fazem últimos ajustes para festa de Bom Jesus dos Navegantes

Lavagem da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem acontece há 20 anos. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Quem é anfitrião durante as festas de final de ano sabe que antes de receber as visitas é preciso deixar a casa impecável. Foi com esse pensamento que cerca de 40 pessoas realizaram a tradicional lavagem da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (27). Com vassouras e produtos de limpeza em mãos, os devotos fizeram os últimos preparativos para a festa do Senhor Bom Jesus dos Navegantes.



Os participantes são, em sua maioria, moradores das proximidades da paróquia que acompanham de perto a celebração que acontece entre os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. Antes que a imagem do Senhor Bom Jesus dos Navegantes deixe o local e guie a procissão marítima no último dia do ano, missas especiais são realizadas no templo. Daí a necessidade de deixar tudo em ordem.

A lavagem que acontece há vinte anos representa ainda uma limpeza espiritual para o ano que se inicia. Para fazer parte da tradição, é preciso levar uma vassoura nova, que é abençoada pelo pároco. “Existe um costume religioso de se lavar igrejas antes do dia do padroeiro, a Lavagem do Bonfim nasceu dessa tradição. Na Boa Viagem, a lavagem foi espiritualizada e a ideia é que as vassouras sejam levadas pelas pessoas e possam abençoar suas casas”, explica o padre Marcos Antônio.

Os bancos são afastados e pessoas de todas as idades auxiliam na limpeza. Crédito: Marina Silva/CORREIO

As lembranças de Verônica Cecília Magalhães da festa de Bom Jesus dos Navegantes remontam à infância, quando era levada pelos pais à celebração. Hoje ela preside a Devoção à Nossa Senhora da Boa Viagem e ao Senhor Bom Jesus dos Navegantes e é uma das pessoas que colocam a mão na massa para que os festejos aconteçam. “Tudo começa com a alvorada de fogos na manhã do dia 27. É o anúncio de um tempo festivo para chamar a atenção da comunidade”, diz.

Entre os dias 28 e 30 de dezembro, sempre às 19 horas, ocorre o tríduo preparatório - três dias seguidos de reuniões religiosas. O tema da festa deste ano é ‘Bom Jesus dos Navegantes e Nossa Senhora da Boa Viagem: família, oração e missão’. O objetivo é chamar atenção das famílias para que dêem continuidade ao festejo, que teve início em 1750, como forma de agradecimento e pedido de bênçãos para o ano seguinte.

Enquanto as missas são realizadas dentro da paróquia, ao lado, homens fazem os últimos ajustes da galeota - barco que leva a imagem de Jesus Cristo durante as procissões marítimas. Ao todo, 12 marinheiros guiam o barco com suas remadas e eles próprios são responsáveis pelos reparos. Na tarde desta quarta-feira (27), três homens poliam a embarcação e pintavam a parte externa.

Embarcação recebe os últimos ajustes. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Um deles é Clóvis dos Santos, 66, marinheiro da galeota ‘Gratidão ao Povo’ há dez anos. Enquanto uns aproveitam os últimos dias do ano para viajar e aproveitar o recesso, Clóvis não se imagina em outro lugar senão em Boa Viagem, cuidando dos preparativos da embarcação. “A sensação é de dever cumprido. É um compromisso anual que temos com Bom Jesus dos Navegantes. Meu pai me trazia desde criança, eu tomei gosto e passei a participar da festa”, conta.