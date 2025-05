ALERTA

Ex-Record revela golpe que quase a fez perder R$ 28 mil: 'Estou até nervosa'

Janine Borba usou as redes sociais para denunciar o caso

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de maio de 2025 às 10:36

Janine Borba Crédito: Reprodução/Instagram

A jornalista Janine Borba, ex-âncora da Record, contou nas redes sociais que quase caiu em um golpe. O esquema, envolvendo uma suposta floricultura, poderia ter causado um prejuízo de R$ 28 mil. Ela denunciou e detalhou o caso, fazendo um alerta aos seus seguidores.>

"Gente, eu quase fui vítima de um golpe agora, nesse exato instante! Estou aqui para contar para vocês porque eu estou até nervosa, porque eu não conhecia esse golpe", começou.>

Janine falou que recebeu a ligação de uma suposta floricultura dizendo que alguém havia pedido flores para serem entregues a ela. Segundo a jornalista, o suposto funcionário afirmou que uma equipe já tinha tentado mandar as flores, no entanto, não havia encontrado a casa. Agora, ela deveria pagar uma taxa de R$ 7 para nova tentativa de entrega.>

"E aí veio o motoboy aqui, supostamente com as flores, chegou, um garoto, jovem, um adolescente, me falou: ‘Ah, a senhora tem cartão… Vai pagar como? Débito? Crédito?’. Eu falei: ‘Débito’. Tentei pagar com cartão de débito, veio veio lá uma mensagem falando que não tinham conseguido finalizar a operação", disse.>

A jornalista começou a ficar desconfiada. "Eu achei estranho, porque era uma mensagem que eu nunca tinha visto antes. Tentei de novo, a mesma mensagem. Eu falei: ‘Olha, o seguinte, não vou tentar de novo’. Ele insistiu que eu tentasse de novo, eu falei que não ia tentar mais. Pedi para ele gerar um QR code para eu pagar com o meu telefone. Ele gerou um QR code, eu também não consegui pagar com o meu telefone. Eu disse: ‘Olha, seguinte, eu vou te pagar em dinheiro, tá bom?'".>

"Nessa hora, quando eu falei: ‘Vou te pagar em dinheiro’, o meu telefone tocou de novo, a mesma pessoa que tinha me ligado lá atrás, falando que eu tinha flores para receber. Mas a pessoa estava meio nervosa, dizendo: ‘Ah, deu certo aí o pagamento?’. Eu falei: ‘Escuta, o que que tá acontecendo? Olha, eu tô tentando pagar com débito, eu não consegui, com com QR Code, não consegui. E agora tô tentando pagar com dinheiro e também não tô conseguindo, porque o garoto tá me falando aqui que não aceita dinheiro'", completou.>

"A gente nunca pensa que está sendo vítima de um golpe. A gente sabe que tem, mas a gente não pensa nessa hora. Quando eu falei isso ‘não tô conseguindo pagar em dinheiro porque não dá pra receber e leva essas flores embora’, o motoboy sobe na moto e vaza. Nessa hora, eu falei: ‘Acho que eu quase fui vítima de um golpe’", seguiu.>

A tentativa de golpe foi confirmada momentos depois, quando a jornalista recebeu uma mensagem do banco. "Dois segundos depois, chegou uma mensagem no meu banco perguntando se eu tinha feito uma compra de R$ 28 mil. "Aí nessa hora caiu a ficha, né? Ainda bem que eu tive condição de responder que não, que eu não reconhecia aquela compra; enfim, me mandou outros dados ali para eu confirmar e aí eu consegui bloquear o meu cartão. Liguei para o meu banco, falei com a minha gerente e ela me disse: ‘Janine, tá tudo bem, o seu cartão foi bloqueado, não saiu nenhum dinheiro da sua conta. Esse golpe não é o primeiro cliente que passa por isso'".>