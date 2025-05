VIOLÊNCIA

Homem mata filho de 3 anos em cidade baiana

Alex Santos de Jesus, de 39 anos, cometeu suicídio após assassinar a criança

Um crime bárbaro chocou os moradores da cidade de Mutuípe, no Vale do Jiquiriçá, que tem cerca de 20 mil habitantes. Um homem de 39 anos matou o filho, de 3 anos de idade, e depois se matou, no sábado (24). Informações iniciais apontam que ele não aceitava o fim do relacionamento com a mãe do menino. O crime foi cometido durante o período de visita da criança. >

Os corpos do pai e do filho foram encontrados em uma residência no povoado de Duas Barras do Fojo. Ambos apresentavam sinais de enforcamento, segundo a Polícia Civil, que expediu as guias de perícia e remoção de Alex Santos de Jesus e do filho, João Lucas Costa Santos. O caso é investigado pela 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Santo Antônio de Jesus.>