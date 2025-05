LUTO

Ex-prefeito de cidade baiana morre aos 86 anos

Luiz Barbosa de Deus estava internado há 10 dias na UTI

Luiz de Deus estava internado há cerca de 10 dias na UTI do Hospital Núcleo Vida, no bairro BTN, enfrentando um quadro de saúde extremamente delicado, que se agravou nos últimos anos. Ao se licenciar da prefeitura, um laudo médico já apontava uma série de problemas, como hipertensão, diabetes, declínio cognitivo, tremores, episódios de queda e disautonomia - disfunção no sistema nervoso autônomo.>

Outras autoridades também lamentaram a morte de Luiz de Deus. Entre eles, o ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto. "Tive a honra de conviver com ele e guardo com muito respeito a lembrança de quando, em 2013, ele assumiu meu lugar na Câmara dos Deputados. Luiz foi um homem íntegro, sério e comprometido, que dedicou sua vida a servir ao povo de Paulo Afonso e do nosso estado”, disse Neto, em nota de pesar. O sepultamento foi realizado no sábado (24), no cemitério Padre Lourenço Tori, em Paulo Afonso.>