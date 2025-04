SALVADOR

Casa do Trabalhador é inaugurada em Salvador; confira serviços

Espaço vai oferecer serviços essenciais e qualificação

Maysa Polcri

Publicado em 10 de abril de 2025 às 13:53

Sede foi inaugurada em Salvador Crédito: Yago Matheus/Ascom Setre

Foi inaugurado nesta quinta-feira (10), o ‘SineBahia Casa do Trabalhador’, no Terminal da Estação de Metrô Pituaçu. Essa é a primeira unidade do Brasil que segue o conceito do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O espaço terá oferta de serviços e oportunidades de qualificação, com cursos de tecnologia e produtividade. >

Entre os serviços oferecidos no local está o programa Escola do Trabalhador 4.0, voltado para a promoção da qualificação e inserção profissional com cursos online. Eles poderão ser realizados no laboratório de informática criado na Casa do Trabalhador. >

Outra iniciativa que fará parte do painel de serviços é o Bahia MEI, que vai oferecer apoio e assistência técnica aos microempreendedores individuais (MEIs) por meio de programas de qualificação gratuitos. >