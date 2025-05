CAMPO FORMOSO

Criança de dois anos morre afogada após cair em caixa d'água

Menina brincava sozinha no momento do acidente e teria subido em balde antes da queda

Uma criança de dois anos morreu afogada na cidade de Campo Formoso, no norte do estado, após cair em uma caixa d'água, na última sexta-feira (2), de acordo com informações da Polícia Militar. >