TRAGÉDIA

Crianças de sete anos morrem afogadas após caírem em poço

Caso aconteceu no município de Ibititá, no centro-norte baiano

Duas crianças de sete anos morreram após se afogarem em um poço na cidade de Ibititá, no Centro-Norte baiano. As vítimas foram identificadas como João Lucas Dantas Santos e Emanuel Augusto Ferreira Barbosa. O caso aconteceu no último domingo (21), no povoado Recife dos Cardosos, zona rural do município.