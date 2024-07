SAÚDE

Bahia registra segunda morte por febre oropouche

Sesab confirmou óbito nesta segunda-feira (22); paciente era jovem

Da Redação

Publicado em 22 de julho de 2024 às 18:41

[Edicase]Semelhança da febre oropouche com a dengue tem preocupado os especialistas (Imagem: Mang E | Shutterstock) Crédito:

A segunda morte por febre oropouche no estado foi confirmada pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) na tarde desta segunda-feira (22). Trata-se de uma mulher de 21 anos que morava em Camamu, no sul baiano, mas estava internada em um hospital de Itabuna, a 121 km do local de residência. O óbito ocorreu em 10 de maio.

O caso apresenta o mesmo quadro e perfil do primeiro óbito pela doença no estado, que aconteceu em março e foi confirmado em 17 de junho. As duas pacientes eram mulheres, não gestantes, sem comorbidades e com faixa etária abaixo dos 25 anos.

Elas apresentaram sintomas como: febre, cefaleia, dor retroorbital, mialgia, náuseas, vômitos, diarreia, dores em membros inferiores, astenia e evoluíram com sinais mais graves, a exemplo de: manchas vermelhas e roxas pelo corpo, sangramento nasal, gengival e vaginal, sonolência e vômito com hipotensão, sangramento grave, apresentando queda abrupta de hemoglobina e plaquetas.

O estado não tinha registros de casos de febre oropouche desde março deste ano. Mas, no primeiro semestre, os baianos lidararam a lista de infectados no Brasil, com 691 pacientes em 48 municípios.