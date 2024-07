SAÚDE

Mais de 800 casos de Febre do Oropouche já foram confirmados na Bahia em 2024

Município de Ilhéus é o líder do ranking de casos com 110 registros

Desde o início deste ano, a Bahia já registrou 833 casos confirmados da Febre Oropouche. Os dados foram computados pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) até às 16h desta terça-feira (16). O município de Ilhéus é o líder do ranking de casos com 110 registros. Ao menos uma morte, de uma jovem de 24 anos na cidade de Valença, já foi registrada no dia 17 de junho.