SAÚDE

Confira quais os municípios com mais casos de febre oropouche

Desde que o primeiro caso de febre oropouche surgiu na Bahia, em março de 2024, outros municípios também registraram a doença. Atualmente são 691 casos confirmados, um óbito e uma morte suspeita no estado. No total, 48 cidades tem ou tiveram moradores doentes. Os baianos estão liderando a lista de infectados do país. Nesta segunda-feira (17), foi realizado o 1º Simpósio sobre a febre do oropouche na Bahia, no Gran Hotel Stella Maris, em Salvador.