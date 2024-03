TRANSMITIDA POR MOSQUITO

Bahia registra nove casos de Febre do Oropouche, doença viral similar à dengue

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) detectou nove casos de Febre do Oropouche, doença transmitida pela picada doe um mosquito e que causa dor de cabeça, muscular e nas articulações, além de náuseas e diarreia. Os casos foram detectados em Valença, com sete registros, e em Laje, com dois. Ambos municípios são no sul da Bahia.