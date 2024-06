ARBOVÍRUS

Salvador notifica 23 casos de febre oropouche

Salvador já registra 23 casos notificados por febre oropouche. Destes, 14 são de não residentes da capital baiana e nove ainda estão com a investigação em curso. As informações são da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Salvador, com base em registros a partir de março deste ano.