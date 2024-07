RANKING

Confira os municípios com maior número de casos por febre oropouche na Bahia

Com mais de 100 casos confirmados em um mês e dois óbitos registrados desde março, o cenário da febre oropouche na Bahia - que não tinha nenhum registro da doença até quatro meses atrás - mudou. Ao todo, já são 835 casos em 59 municípios. Lideram o número de registros Ilhéus, com 110 positivos, Gandu, com 82, e Uruçuca, 68. As três cidades estão no sul baiano (confira lista completa abaixo).