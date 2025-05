'DESRESPEITADO'

'Pastor mirim' diz que foi agredido e expulso de evento evangélico em Santa Catarina

Miguel Oliveira, de 15 anos, relatou que foi puxado pelo braço por seguranças do Congresso dos Gideões 2025

Em um vídeo que circula nas redes, Miguel fala que foi expulso do Congresso dos Gideões 2025 com violência. Segundo ele, os seguranças o puxaram pelo braço, agrediram e empurraram pessoas que queriam tirar fotos com ele. >

"Fui arrastado, tirado a força pelos seguranças. Pegaram no meu braço, me agrediram dentro ali do ginásio. Me tiraram a todo custo e não estão querendo me deixar mais entrar. Começaram a empurrar pessoas que queriam tirar foto comigo. Eu estou dizendo que não quero problema com ninguém. Eu quero tratar bem as pessoas, como eu tratei. Mas, eu fui agredido por seguranças aqui de dentro. [...] Fui desrespeitado aqui, viu. Desrespeitado, agredido. Mas, eu não vou desrespeitar ninguém", falou no relato gravado. >