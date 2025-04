RELIGIÃO

Pastor de 15 anos que se diz profeta sofre ameaças e pede orações

Pastor que se diz profeta e afirma falar línguas desconhecidas pediu orações após ser alvo de ataques e ameaças por postura durante cultos

Pastor que se diz missionário e profeta, Miguel Oliveira, de 15 anos, virou alvo de ameaças após trechos de suas pregações viralizarem na internet. Com 1,2 milhão de seguidores no Instagram, o adolescente tem sido chamado de “anticristo”, “herege” e “profeta do demônio”.>

Nas páginas do jovem, pessoas afirmam que ele precisa levar um “susto”, uma “lição”, e conclamam seus críticos a fazerem com que ele pare com sua atuação em cultos neopentecostais. O religioso entrou na mira até mesmo de parte do segmento evangélico, que reprova os métodos dele. “Deus, leva esse menino”, escreveu uma fiel na rede de Miguel Oliveira.>