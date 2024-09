DA CONSTRUÇÃO CIVIL À CULTURA

CasaCor e Casas Conceito: entenda como as mostras de arquitetura movimentam o mercado em Salvador

Eventos, que acontecem simultaneamente na cidade, estimulam capital cultural, turístico e econômico

Larissa Almeida

Publicado em 17 de setembro de 2024 às 07:15

Palacete Tira-Chapéu Crédito: Lucas Assis

O Bahia Othon Palace vai receber, a partir desta terça-feira (17), o maior evento cultural de arquitetura, paisagismo e design de interiores da América Latina: a CasaCor, que está em sua 30ª edição. Paralelo a isso, desde o dia 3 de setembro, a Casas Conceito está com mostra aberta no Palacete Tira-Chapéu, que foi restaurado e reaberto ao público de Salvador. Ambas as mostras, além de expor novos estilos e tendências de casas, têm movimentado o mercado da cidade, sobretudo no âmbito cultural.

Andrea Velame, fundadora e diretora geral da Mostra Casas Conceito, vê como positiva a coexistência de ambos em Salvador. “Isso fortalece o mercado, porque se cria, na realidade, um roteiro de arquitetura, de arte, de design, que possibilita a visitação dos dois eventos numa mesma visitação à cidade de Salvador. Então, isso atinge não só o público do interior, como de outros estados que vêm a Salvador para a visitação dos eventos”, pontua.

Para Magali Santana, curadora desta edição da CasaCor, tem espaço para as duas mostras por suas características distintas. “Tudo que é mostra, principalmente falando de arquitetura em uma cidade onde tudo começou, é muito válida. São mostras que têm praticamente o mesmo público, mas eu entendo claramente que há espaços para as duas, porque são focos diferenciados. A Casas Conceito está com um trabalho belíssimo de revigoração do Pelourinho, com vários restaurantes de fora da cidade para movimentar e promover mais turismo. Nós estamos muito voltados ao residencial”, aponta.

No que diz respeito a CasasCor, Magali vê o impacto no mercado econômico, cultural e no âmbito da construção civil. “A CasaCor naturalmente causa um impacto grande de visitação e de vinda de pessoas de outros estados e cidades. Outro ponto são os aspectos culturais, porque há palestras, trazemos personalidades para falar de assuntos que vão desde sustentabilidade a pisos drenantes e construções limpas. Dessa forma, o mercado de construção civil é impactado, seja por pessoas que estão projetando sua própria casa, seja por grandes empresários e grandes fábricas que estarão aqui para mostrar o seu produto”, afirma.

Um exemplo das oportunidades de mercado é a presença do Artesanato na Bahia, que estará presente na Casa Nordestesse, durante a mostra. O espaço vai reunir reconhecidas marcas nordestinas e estarão em destaque as peças de decoração, utilitárias e de moda, assinadas por mestras artesãs, mestres artesãos, artesãs e artesãos baianos. Na ocasião, o público terá oportunidade de conhecer e adquirir uma diversidade de produtos de arte sacra, vaso e itens de decoração em cerâmica, peças de renda de bilro, bordados em renda, tramas e tecidos de tecelagem.

“É cada vez mais importante trabalhar o valor da arte popular como uma peça de design. Saber como ela pode se encaixar na ambientação e no cotidiano da vida das pessoas. É importante o Artesanato da Bahia estar presente na mostra CasaCor, um esforço que a Nordestesse já vem fazendo ao levar o artesanato para eventos como a DW, em São Paulo, e a Semana Criativa de Tiradentes. Estar presente em lugares além das feiras, onde estão os arquitetos, designers de interior e o público consumidor final”, comenta a empresária Daniela Falcão, criadora da Casa Nordestesse.

“Estamos felizes com essa parceria, que oferece uma excelente oportunidade para destacar e fortalecer o reconhecimento dos produtos criados por artesãs e artesãos baianos. O espaço do Artesanato da Bahia servirá como uma vitrine para o trabalho desenvolvido e para a riqueza de nossa cultura, permitindo que o público da CasaCor descubra toda a força e beleza do nosso artesanato”, comemora Juliana Cruz, gerente de Contratos da Fábrica Cultural.

A CasaCor está disponível para a visitação até o dia 6 de novembro. A visitação ocorrerá de terça a domingo, das 15h às 22h. Os ingressos custam R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia-entrada para estudantes, professores, PCD e idosos). Sete ambientes, por sua vez, terão visitação gratuita. A CasaCor ainda definirá um dia para visitação com valores sociais.