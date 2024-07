JUSTIÇA

Casal é condenado após atropelar e matar criança de 4 anos na Bahia

Crime aconteceu em 2021; motorista não era habilitada

Publicado em 26 de julho de 2024 às 15:55

Enzo Gabriel Crédito: Reprodução / Redes sociais

A Justiça condenou o casal acusado de atropelar e matar um menino de 4 anos em Pau Brasil, no sul da Bahia. O crime aconteceu em 2021 e, na última quinta-feira (25), Tehiana Gomes de Freitas Pataxó e Renato Santos Rocha foram julgados.

Segundo a investigação do caso, a mulher dirigia uma Hilux em alta velocidade e não possuía carteira de habilitação quando aconteceu o acidente. O pequeno Enzo Gabriel estava no passeio quando a condutora perdeu o controle da direção do veículo. O menino ficou preso entre a parede e a caminhonete. Ele chegou a ser socorrido por pessoas que estavam no local, mas não resistiu aos ferimentos. O casal fugiu.

O caso foi tratado como homicídio simples e Tehiana foi condenada a 13 anos de reclusão, com regime inicial fechado. A sentença ainda considera que a acusada "mesmo sabendo não possuir condições de dirigir por não possuir habilitação tomou a direção do veículo em via pública" e os motivos do crime foram graves "na medida em que os acusados estavam satisfazendo o desejo pessoal de deleite".

Já Renato, dono da Hilux, foi condenado a dois anos e oito meses de detenção e, pelo mesmo período, à suspensão do direito de dirigir um veículo.

O casal ainda precisará pagar as despesas processuais e foi adicionado no rol dos culpados. Da decisão, ainda cabe recurso ao 2º grau do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

Relembre o caso

Segundo parentes de Enzo, o veículo do acidente, uma Toyota Hilux branca, era dirigido por uma mulher da tribo de Enzo que não tinha habilitação e estava tendo aulas de direção com o dono do carro.

“A moça que atropelou é indígena, recém separada do primo de Enzo. É da mesma tribo. Já o rapaz não é indígena, mas é de uma família tradicional da cidade. Eles não foram encontrados. Não sabemos se fugiram ou aguardam a poeira baixar para se apresentarem”, disse, na época, a prima de garoto, a técnica de enfermagem Jossilene Santos Silva, 24.

A tragédia aconteceu na Travessa Ivete Nogueira, no centro de Pau Brasil. Familiares de Enzo contaram que o menino voltava para casa, junto com a mãe e uma amiga dela. Eles desciam a rua e logo avistaram a picape descendo também. Quando perceberam que o veículo estava em alta velocidade, foram para o acostamento, em vão.