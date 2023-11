Casal e filha criança morrem em batida entre carro e caminhão na BR-116

Um acidente entre um carro e um caminhão deixou três mortos na manhã dessa quinta-feira (9), na BR-116 Sul, região de Santa Bárbara, na Bahia.



As três vítimas são de uma mesma família - o pai Geanderson dos Santos Pereira, a mãe Geisa Silva de Jesus e a filha do casal, Geovana de Jesus Pereira, de aproximadamente 6 anos.



O carro em que a família estava ficou completamente destruído e os corpos foram resgatados das ferragens. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) diz que os três seguiam de Serrinha para Salvador quando aconteceu a batida. Não se sabe a causa do acidente.