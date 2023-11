Casal é morto a tiros em Feira de Santana

Um casal foi morto a tiros nesta quarta-feira (15), no Conjunto George Américo, em Feira de Santana. As vítimas foram identificadas como Alais Santos de Jesus, de 28 anos, e Tairone da Silva Pinheiro, de 30.



De acordo com a Polícia Militar, agentes da 66ª CIPM foram acionados para atender a ocorrência de um casal que foi atingido por disparos de arma de fogo. Ao chegarem, os PMs constataram o fato, sendo que a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local e o homem foi socorrido para uma unidade de saúde da região, onde também veio a óbito.