Castelo Branco: jovem morta com o namorado era estudante da Ufba

Casal foi morto nessa segunda-feira. Crédito: Reprodução

O casal Monalisa Carneiro da Silva Santos, 34 anos, e Tiago Pereira, 34, estava na rua de casa quando foi surpreendido por dois suspeitos que chegaram de moto e dispararam contra os dois. O crime aconteceu na Rua Sérgio Landulfo Furtado, no bairro de Castelo Branco, por volta das 11h de segunda-feira (3) e assustou moradores.

Um vizinho, que prefere não se identificar, conta que ouviu diversos disparos na hora do crime. "A gente tomou um susto porque foi muito barulho, não deram poucos tiros. Quando eu saí pra ver, os dois já estavam no chão. O portão da casa que eles estavam na frente ficou todo marcado de bala", relata ele, que foi até a área tentar prestar socorro no momento do crime.

A Policia Militar da Bahia (PM-BA) informou que agentes da 47ª CIPM foram acionados via denúncia e que o casal chegou a ser socorrido para o Hospital Professor Eládio Lassére, em Águas Claras, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios/Central da Policia Civil da Bahia (PC), que apura as circunstâncias e a motivação do crime após perícia no local.

Monalisa e Tiago foram mortos a poucos metros da casa onde moravam. Os dois eram namorados há quatro anos e a família de Monalisa, além de abalada, está com medo. "Ninguém quer ficar aqui na frente ou na esquina de casa. A gente não entende o porquê disso, mas estamos com medo de que voltem a fazer alguma coisa", conta um primo de Monalisa, sem revelar o nome.

Na casa onde o casal vivia, morava ainda Marizete Carneiro, 55, mãe de Monalisa. Ela estava em Barra do Jacuípe quando recebeu a notícia. "Eu estava com meu companheiro que mora lá quando me ligaram. Já viria ontem, mas tive que correr às pressas. Estou destruída, sem aguentar mais chorar. Monalisa era minha única filha", fala a cozinheira, sem conseguir segurar o choro.

"Eram duas pessoas boas, viviam comigo de uma forma tranquila. Sempre me ajudaram em casa e tinham o hábito de ficar por aqui, tomar a cerveja deles. Eram conhecidos e queridos por todos aqui", ressalta Marizete. Monalisa é nascida e criada no bairro de Castelo Branco, enquanto Tiago era de Dom Avelar.