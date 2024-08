TRÁFICO

Casal foragido da Justiça morre em confronto com a polícia no oeste da Bahia

Um casal procurado pela Justiça foi morto em confronto com a Polícia Civil nesta segunda-feira (19) em uma residência no povoado de Lagoa Queimada, na zona rural de Anagé, no oeste da Bahia. O embate ocorreu após os suspeitos resistirem à prisão.

O homem, de 27 anos, e a mulher, de 21, foram identificados pelo Serviço de Inteligência como líderes do tráfico de drogas nos municípios de Barra do Choça e Caatiba. A captura foi realizada por agentes da Delegacia Territorial de Anagé, em parceria com a Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI/Sudoeste), após informações fornecidas pela Delegacia Territorial de Barra do Choça. Depois do confronto, eles foram levados ao Hospital Municipal de Anagé, onde vieram a falecer.