ACIDENTE

Casal morre em batida entre carro e ônibus no Extremo-Sul da Bahia

Um casal morreu em um acidente envolvendo um ônibus e um carro na noite da sexta-feira (21), na BR-101, na altura de Itamaraju, cidade no Extremo-Sul da Bahia. As vítimas foram identificadas como Lidiomar Evangelista de Almeida Sobrinho, de 56 anos, e Magneci Rodrigues dos Santos, de 39 anos, ambos ocupantes do carro de passeio.