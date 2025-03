SALVADOR

Casas atingidas por deslizamento em Saramandaia serão reconstruídas

Região já rede de drenagem, campo de grama sintética e quiosques para comércio, e ganhará encosta com investimento de R$ 12 milhões

O bairro de Saramandaia, em Salvador, recebeu nesta sexta-feira (21) um pacote de investimentos da Prefeitura, com destaque para a construção de uma contenção de encosta na Rua Amargosa, local onde ocorreu um deslizamento de terra em novembro de 2023. A obra, que terá início imediato, receberá R$ 12 milhões em recursos e visa garantir a segurança de moradores após o acidente que resultou na perda de uma vida. Além disso, o bairro foi beneficiado com a entrega de uma rede de drenagem, um campo de grama sintética e sete quiosques para fomentar o comércio local. >

O prefeito Bruno Reis assinou a ordem de serviço para a contenção da encosta e destacou a agilidade da gestão municipal em responder à emergência. “Quem entende de gestão pública diria que é impossível começar uma obra como essa em quatro meses. Mas, com uma equipe qualificada e capacidade financeira, conseguimos dar respostas rápidas ao cidadão”, afirmou. A estrutura incluirá uma cortina atirantada de 526 metros quadrados, sistema de drenagem, solo grampeado verde e revestimento vegetal, garantindo a estabilidade do terreno. >

Além da contenção, foi entregue a rede de drenagem de parte do bairro, com investimento de R$ 5 milhões, para resolver problemas crônicos de alagamento. O prefeito também anunciou a reconstrução das casas de 18 famílias que perderam seus imóveis no deslizamento. “Já solicitei à Seinfra que procure uma área no bairro para reconstruir as residências dessas pessoas. Estamos trazendo a solução definitiva, inclusive com moradia”, disse Bruno Reis. >