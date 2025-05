CRIME

Saída de traficante do CV para o BDM motivou ataque a tiros em mercado de Salvador

Tiroteio deixou dois baleados e causou terror em estabelecimento comercial

De acordo com uma fonte policial consultada pela reportagem, Jeanderson teria deixado o grupo criminoso carioca para se juntar ao Bonde do Maluco (BDM). “As informações preliminares reunidas por nós apontam que ele já se posicionou como CV na região e, agora, teria mudado para o BDM”, explica o PM, sem se identificar. O ataque, então, seria uma vingança pelo que os criminosos consideram como traição. >

Se Jeanderson teve sorte, o mesmo não pode ser dito de um homem de 43 anos que estava no estacionamento na hora do tiroteio. Ele, que estava à espera da esposa, acabou atingido de raspão por um tiro. A vítima, entretanto, foi atendida e está fora de risco. As atividades no mercado seguiram após a ocorrência criminosa. >