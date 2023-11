Caseiro é denunciado por feminicídio de corretora de imóveis em Vilas do Atlântico

Marileide Santos Silva foi morta no condomínio Villas do Atlântico. Crédito: Reprodução

O Ministério Público estadual denunciou o caseiro Anderson da Hora Santos por feminicídio e violação do cadáver de Marileide Santos Silva, morta no condomínio Villas do Atlântico, em Lauro de Fretas, na região metropolitana de Salvador. Anderson trabalhava como caseiro na residência da vítima. A denúncia, apresentada no dia 22 pelo promotor de Justiça Márcio Bellazzi de Oliveira, também qualifica o crime por ter sido cometido para assegurar a execução de outro.

De acordo com a denúncia, Anderson morava na casa de Marileide, onde trabalhava havia seis anos. A vítima foi encontrada morta no jardim de casa, no dia 21 de setembro, já em estado de putrefação, com lesões na região da cabeça, sobre uma colcha e duas almofadas. O denunciado foi encontrado desacordado em um sofá, no interior da casa, com manchas de sangue nas mãos. Segundo a denúncia, Anderson golpeou a vítima na cabeça até perder ela a vida e depois abusou sexualmente dela.