INSEGURANÇA

Caseiro que estuprou e matou corretora tem primeira audiência em Lauro de Freitas

Às 9h de hoje, no Fórum Criminal de Lauro de Freiras, acontece a primeira audiência do processo que apura a morte da corretora Marileide Santos Silva, 49 anos, encontrada morta no dia 21 de dezembro do ano passado, em casa, no bairro de Vilas do Atlântico. O corpo estava enrolado em um tapete e tinha sinais de violência sexual.