Caso Hyara: antes de casamento com suspeito, adolescente teve noivado desfeito

Hyara Flor Santos Alves foi morta com um tiro. Crédito: Reprodução

A adolescente Hyara Flor Santos Alves, morta aos 14 anos em Guaratinga, no extremo sul da Bahia, chegou a noivar com outra pessoa antes de casar com outro adolescente, que está foragido pelo crime.



A apreensão do adolescente foi autorizada pela Justiça brasileira, mas até o momento ele não foi localizado. O rapaz fugiu logo após a morte de Hyara, acompanhado da família.



Hiago Alves, pai de Hyara, disse à TV Bahia que a filha teve um noivado rompido pouco antes de casar com o suspeito. Um relacionamento desfeito, como o de Hyara com o primeiro noivo, que não teve nome divulgado, não é bem visto entre os ciganos, o que contribuiu para que a família da jovem aceitasse de bom grado o casamento dela com o outro adolescente.

"Eles aproveitaram a fragilidade de minha filha ter terminado um noivado", disse Hiago. Ele já me pediu (a mão de Hyara) e eu disse 'dou tranquilo'. Ele (pai do suspeito) aproveitou o momento, noivou minha filha com o filho dele, marcamos a data do casamento", explicou.

Hiago disse que as famílias tinham boa relação e ele confiava no suspeito e nos parentes dele também.

Agora, a família de Hyara acredita que ela foi vítima de um crime premeditado, a mando do sogro. A morte da jovem seria uma vingança por conta de um caso que o tio de Hyara teria tido com a mãe do suspeito.

A comunidade cigana já sabia que os dois tinham mantido uma relação extraconjugal, segundo Hiago.

"O pai dele programou para matar minha filha para se vingar de meu irmão", acredita.

Crime

Hyara morreu com um tiro no queixo no dia 6 de julho, pouco mais de um mês após ela se casar com outro adolescente que também tem 14 anos.

Ela foi socorrida para uma unidade médica e inicialmente a informação era de que teria se ferido acidentalmente, ao manusear uma arma, mas logo a Polícia Civil começou a investigar o caso como feminicídio.