ESTADO GRAVE

‘Caso premeditado’: mulher teve corpo incendiado por homem após tentar terminar relacionamento

Suspeito jogou álcool na cabeça da vítima antes de atear fogo

Wendel de Novais

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 08:09

Paulo Roberto da Silva Costa, 46 anos, ateou fogo em Ana Paula Almeida Luz, 41, Crédito: Reprodução

A tentativa de feminicídio em que Paulo Roberto da Silva Costa, 46 anos, ateou fogo em Ana Paula Almeida Luz, 41, no bairro da Saúde, em Salvador, ocorreu após a vítima tentar terminar com o relacionamento entre os dois. O caso foi registrado na Rua da Poeira, na madrugada do último sábado (8). >

Antes do crime, Ana Paula descobriu uma traição de Paulo Roberto e decidiu que queria terminar a relação entre os dois, que tinha cinco anos. Na tentativa de convencê-la do contrário, o suspeito a levou em um bar. No entanto, ela não mudou de ideia e teve o corpo incendiado, como conta Felipe Luz, 23, filho da vítima.>

“Ele fez tudo de caso premeditado. Na sexta-feira (7), ela descobriu uma traição. Paulo levou ela para um bar e conversou, mas ela não queria mais. Quando voltaram, ela tomou banho, comeu e foi para cama. Quando estava sentada, ele jogou álcool da cabeça aos pés dela e ateou o fogo”, relata Felipe.>

A ação deixou Ana Paula com queimaduras de terceiro grau. Por conta disso, ela foi encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde está internada em estado grave. Antes de conseguir socorro, entretanto, a vítima precisou fugir do apartamento onde foi atacada por Paulo Roberto.>

“Na hora, ela correu para o chuveiro para tentar apagar o fogo. Queimou muito na cabeça porque ele jogou o álcool de cima para baixo. Não sabemos muito bem, mas ela consegui se socorrer e saiu correndo do prédio. Minha mãe conseguiu correr até o Pelourinho, onde deram socorro para ela”, completa Felipe.>

Apesar da vítima ter sido encontrada, Paulo Roberto sumiu após o crime e está foragido. Bianca Santos, advogada da família, explicou que um boletim de ocorrência contra o suspeito já foi feito e que aguarda uma medida protetiva para aumentar a segurança da vítima. A advogada teme por novas ações de Paulo Roberto.>

“É importante que ele seja encontrado o mais rápido possível. Paulo Roberto é uma pessoa violenta, vingativa e pode não parar por aí. Além de Ana Paula, há um filho menor e os outros dois filhos que precisam ser protegidos pela Justiça”, afirma a advogada.>