MUNDO PET

Castramóvel inicia atendimentos na Avenida Paralela

Serviço funcionará até o final de fevereiro

A Avenida Luís Viana Filho (Paralela) é o mais novo local a receber o Castramóvel, serviço itinerante de castração de cães e gatos promovido Prefeitura de Salvador. O serviço funcionará no estacionamento da loja Ferreira Costa até o final de fevereiro.

Os agendamentos são realizados presencialmente. É preciso levar o pet em jejum de no mínimo 8 horas (incluindo água), o cartão de vacinação animal, além do RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência em Salvador do tutor.