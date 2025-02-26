SALVADOR

Catador de recicláveis desaparece após ser arrastado por cobra para córrego, dizem vizinhos

Bombeiros estão no local em Cajazeiras e ainda fazem buscas

Carol Neves

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 13:22

Córrego onde aconteceu acidente Crédito: Reprodução

Um catador de materiais recicláveis de 48 anos desapareceu na tarde de terça-feira (25) ao tentar recolher itens em um córrego no bairro de Cajazeiras VI, em Salvador. Até a manhã desta quarta-feira (26), Marcos Jesus de Oliveira ainda não havia sido localizado, e o Corpo de Bombeiros segue realizando buscas no local.

De acordo com informações iniciais, Marcos estava catando materiais, como garrafas PET e latinhas, no córrego, que acumula grande quantidade de resíduos, acompanhado de um colega.