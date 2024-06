AÇÃO JUDICIAL

CCR Metrô é acionada por indenização de R$ 1 milhão por omissão em caso de intolerância religiosa

A CCR Metrô foi acionada em uma ação indenizatória de R$ 1 milhão por conta do caso de intolerância religiosa no metrô de Salvador. A ação, que teve a primeira audiência nesta sexta-feira (28) no Fórum Ruy Barbosa , é movida pela defesa da vítima, que sofreu agressões verbais e uma tentativa de agressão física em um dos vagões do metrô. Quem confirma o valor é o advogado Bruno Moura, que representa a mulher que foi vítima.

"Pedi o valor da causa em R$ 1 milhão", afirma o advogado. Ele argumenta que o crime trouxe prejuízos ainda existentes. "Até hoje, minha cliente não consegue se sentir segura no metrô. Até hoje, ela tem sofrido com esse abalo psicológico advindo desse momento porque o rapaz foi pra cima dela para agredi-la. Então, buscamos um valor a título de indenização pelos transtornos e sofrimento causados pela empresa, a partir dos seus prepostos", afirma Bruno.

Quando cita 'prepostos', o advogado se refere aos seguranças presentes no metrô no momento do crime. Ele detalha, além de sua cliente, outros passageiros buscaram os seguranças no momento do ocorrido e nada foi feito por eles. Ainda assim, declara que a CCR apresentou argumentação contra o pedido feito por eles na Justiça.