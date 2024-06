NA JUSTIÇA

Defesa de vítima de intolerância religiosa no metrô busca responsabilização da CCR

Caso foi registrado em janeiro deste ano

Wendel de Novais

Publicado em 28 de junho de 2024 às 10:34

Homem gritava e apontava para mulher em metrô Crédito: Tobias Muniz

Acontece nesta sexta-feira (28), no Fórum Ruy Barbosa, a primeira audiência do caso de intolerância religiosa registrado em janeiro deste ano, em Salvador. A ação envolve, além da vítima e o acusado de tentar agredi-la por usar um colar de contas do candomblé, a CCR Metrô, responsável pelo modal na capital. A empresa foi acionada por uma ação omissa de seus seguranças, de acordo com Bruno Moura, advogado que representa a vítima do caso.

De acordo com Bruno, durante as agressões verbais e a tentativa de agressão física contra sua cliente, houve pedido de socorro aos seguranças da empresa. No entanto, ele afirma que nada foi feito para impedir que o homem, que não teve a identidade revelada, parasse com as agressões motivadas por intolerância religiosa em um dos vagões da empresa no dia 16 de janeiro.

"Existe, no código de defesa do consumidor, a responsabilidade objetiva e é isso que a gente busca. Houve omissão dos seguranças da CCR Metrô. Afinal de contas, a minha cliente e outros passageiros pediram socorro, pediram ajuda da CCR Metrô e os seguranças da empresa se esquivaram de sua responsabilidade", afirma o advogado.

A vítima, por medo, não revelou sua identidade desde a ocorrência do crime. Bruno argumenta que toda ação, incluindo a postura dos seguranças, fez com que sua cliente se sentisse exposta e vulnerável, o que motivou a decisão de acionar a empresa por conta do caso.

"Isso [a omissão dos seguranças] vulnerabilizou ela. Afinal de contas, o rapaz ia pra cima de Rafaela, além de proferir discurso de ódio com relação a ela e às religiões de matrizes africanas. Ele foi pra cima dela com o objetivo de agredi-la. Ela tentou proteção dos seguranças da CCR, mas não contou com isso", completa.

O advogado diz ainda que a empresa apresentou contestação ao argumento da defesa da vítima. A audiência acontece na 8° Vara das Relações de Consumo do Fórum Ruy Barbosa.

A CCR Metrô foi procurada pela reportagem e foi questionada sobre o afastamento de funcionários envolvidos no caso e se pretende oferecer alguma indenização, mas não falou sobre isso. Em nota, a empresa informou que "repudia qualquer prática de atos de intolerância e desrespeito.

Leia a íntegra da nota da CCR: