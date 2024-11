DESCOBERTA HISTÓRICA

Centenas de fragmentos e 11 ossadas são removidos de sítio arqueológico no Recôncavo

A descoberta ocorreu durante escavações para a construção de uma praça ao lado da Igreja Matriz

Tharsila Prates

Publicado em 18 de novembro de 2024 às 11:17

Descoberta arqueológica Crédito: Divulgação/ Feijão Almeida GOVBA

Mais de 800 fragmentos e 11 ossadas completas já foram removidos e catalogados após a descoberta de um cemitério colonial dos séculos 17 ao 19 sob o solo de Santiago do Iguape, no município de Cachoeira, no Recôncavo da Bahia. A novidade surgiu durante as escavações da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder) para a construção de uma praça ao lado da Igreja Matriz.

Apareceram também indícios de sambaquis – antigos montes de conchas e restos de alimentos formados por comunidades ribeirinhas. Esses sambaquis são típicos de populações que dependiam da pesca e da caça, e sua presença na região é uma revelação importante sobre a ocupação pré-histórica do Recôncavo Baiano.

"É um achado inédito para essa área", afirmou Bruna Brito, arqueóloga responsável pela escavação. "Os sambaquis, que geralmente são encontrados nas margens de rios e mares, indicam uma ocupação muito mais antiga do que a da colonização portuguesa." Cerca de duas mil pessoas já visitaram o local desde a descoberta, divulgada nesse final de semana.

Além disso, foram encontrados enterramentos indígenas ao lado de um cemitério cristão, o que evidencia a convivência de diferentes povos no mesmo espaço. "Isso revela uma história de ocupação e convivência complexa e multifacetada. Não se trata apenas de um cemitério cristão, mas de uma camada de história que inclui a presença dos primeiros habitantes da região, suas práticas culturais e os efeitos da colonização", disse a arqueóloga.

Mudança de planos

Segundo Olmo Lacerda, arquiteto da Conder, a descoberta transformou completamente o projeto da obra. "Nossa expectativa era seguir com a construção da praça, mas a emergência de um sítio arqueológico tão significativo mudou tudo. Agora, a preservação dos achados é nossa prioridade, e estamos trabalhando em colaboração com os arqueólogos para garantir que cada fragmento seja estudado com o devido cuidado."

