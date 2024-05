Central de Acessibilidade de Salvador forma primeira turma de servidores em Libras

A diretora da DPCD, Daiane Pina, afirma que a turma foi formada a pedido da comunidade surda, como forma de ampliar a segurança nas praias de Salvador. Ela destaca que, em um outro momento, os agentes também serão qualificados em audiodescrição e orientação e mobilidade para melhor atender as pessoas com deficiência visual e baixa visão em toda a faixa litorânea de Salvador.

"Fizemos o convite e os servidores da Salvamar prontamente aceitaram o desafio, aprenderam e já estão querendo fazer o Libras intermediário. A capacitação visa ampliar a acessibilidade nos serviços municipais e faz parte do Planejamento Estratégico do Município, que vem cumprindo e ampliando o atendimento acessível, respeitando a legislação sobre os direitos das pessoas com deficiência, garantindo segurança, mobilidade e acessibilidade de acordo com o que determina a lei e com aquilo que comunga a gestão municipal", diz a diretora.