Centro de lojas do Condomínio Bahia Têxtil vai gerar 200 postos de trabalho

Complexo comercial será inaugurado nesta sexta-feira (7), no bairro do Uruguai, em Salvador

Larissa Almeida

Publicado em 7 de junho de 2024 às 05:45

Polo têxtil em Salvador Crédito: Reprodução

Um complexo de lojas de moda e fardamento para pronta entrega será inaugurado nesta sexta-feira (7), no Condomínio Bahia Têxtil, localizado no bairro do Uruguai, na Cidade Baixa, em Salvador. Trata-se do Bahia Têxtil Center, centro comercial que deve gerar 200 novos postos de trabalho na cidade e movimentar R$ 100 milhões no segundo semestre deste ano, conforme projeção do Sindicato da Indústria de Vestuário do Estado da Bahia (Sindvest).

Hari Hartmann, presidente do Arranjo Produtivo Local de Confecções da Bahia (APL/Confec-BA) e do Sindvest, afirma que o complexo não vai se limitar a atender a demanda da capital baiana. “[...] atenderá não apenas Salvador e cidades próximas, mas todo o estado, impactando positivamente toda a região da Cidade Baixa e servindo de impulso para toda a cadeia têxtil. Nosso objetivo é tornar a Rua do Uruguai uma versão da Rua do Brás”, destaca.

A construção do novo espaço contou com investimento próprio de R$ 4,5 milhões. Antes do centro comercial, o Condomínio Bahia Têxtil abrigava somente 22 fábricas de confecções, além de duas outras empresas, uma de bordados e uma de mecânico de máquinas de costura, distribuídas numa área com mais de 20 mil m².

Os empreendimentos empregam 800 pessoas de maneira direta e criam 4 mil empregos indiretos, sendo 90% do total ocupado por pessoas que vivem na região. Agora, pelo menos 200 novos postos de trabalho vão ser gerados e, segundo Hari Hartmann, esse número ainda vai aumentar. “Com o aumento das vendas na área comercial, vamos aumentar o emprego nas indústrias, com toda a certeza. Temos empresas com espaço ainda ocioso e que devem aumentar com o sucesso nas vendas. A expectativa é enorme. Queremos consolidar ainda mais nossas empresas e o polo têxtil como um todo”, pontua.

Compromisso com o ESG

Uma vez que o Condomínio Bahia Têxtil atua em um modelo de negócios que adere ao associativismo, que se configura como uma forma de organização das empresas que promove a sinergia entre elas e conta com compartilhamento de tecnologias e equipamentos, a ideia é replicar o formato no Bahia Têxtil Center. Fernando Pimentel, que é Diretor Superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit), aprova a ideia.

“É um modelo extremamente interessante e que já tem uma história. Ele está sendo ampliado, mostrando que esse conjunto de empresas articuladas dentro de um espaço pode fortalecer muito a capacidade produtiva e competitiva de cada um individualmente, mas principalmente de todos aqueles que estão compondo esse espaço de produção e comercialização. Acho que nós estamos vivendo uma era em que a cooperação com competição tem sido a tônica em vários mercados”, frisa.

Fernando Pimentel ainda aponta que a iniciativa deve fortalecer a inclusão social através da geração de emprego e a sustentabilidade por meio da reciclagem do seu subproduto, o que coloca o empreendimento dentro da agenda ESG. “É um pacote de iniciativas e de ações que vão em linha totalmente e de forma pioneira com todo esse movimento que o mundo vive nesse momento, atrelando não só sustentabilidade ao ambiental laboral, como sustentabilidade e governança”, complementa.

O impacto do centro comercial, na visão do diretor da Abit, será sobretudo no cenário local e regional, mas pode e deve ser expandido para o país e, futuramente, para o cenário internacional. “Por que não pensar também no mercado internacional, explorando toda essa linha de sustentabilidade, de criatividade do design que tem dentro das empresas que compõem esse projeto atualmente? Se nós não somos competitivos lá fora, os de lá de fora vão ser competitivos aqui. Então, nós temos que ficar sempre pensando em atender o mercado local, mas também em ter competitividade internacional”, finaliza.