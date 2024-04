JÚLIO RIBAS

CEO do Aeroporto de Salvador receberá título de cidadão soteropolitano

Honraria será concedida no dia 26 de abril às 18h

Da Redação

Publicado em 22 de abril de 2024 às 18:41

Júlio Ribas Crédito: Divulgação

O CEO do Salvador Bahia Airport, Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães, Júlio Ribas, será homenageado com o título de Cidadão Soteropolitano da Câmara Municipal de Salvador. A honraria, que será concedida no dia 26 de abril às 18h no plenário da Casa, foi indicada pelo vereador Claudio Tinoco (União Brasil).

Engenheiro aeronáutico formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Júlio Ribas é natural do Paraná. Sua trajetória profissional inclui experiências em diversas empresas multinacionais, com atuação nos Estados Unidos, México, Argentina e Malásia. Atualmente, Ribas ocupa o cargo de CEO da VINCI Airports no Brasil, além de CEO do Salvador Bahia Airport.

A VINCI Airports assumiu a gestão do Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães em 2 de janeiro de 2018. Desde então, o aeroporto passou por obras de modernização e expansão, aumentando sua capacidade em 50%, podendo atender até 15 milhões de passageiros por ano.