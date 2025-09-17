JUBILEU DE DIAMANTE

Cerimônia celebra 60 anos de Administração profissional no Brasil

Entre os 47 administradores homenageados na solenidade estava o empresário e ex-senador Antônio Carlos Júnior

Maria Raquel Brito

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 20:57

Solenidade na FIEB marcou a celebração Crédito: Maria Raquel Brito/CORREIO

O Conselho Regional de Administração da Bahia (CRA-BA) realizou, nesta quarta-feira (17), uma cerimônia solene para a entrega da Medalha do Mérito em Administração 2025 ao empresário e ex-senador Antônio Carlos Júnior. A solenidade aconteceu na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB).

A cerimônia marca o Jubileu de Diamante da Administração — a celebração dos 60 anos desde que a categoria foi regulamentada como profissão. Ao todo, foram entregues 47 homenagens a administradores baianos.

“É uma honraria que me deixa muito orgulhoso, porque representa o reconhecimento de um trabalho construído com dedicação e compromisso ao longo de décadas. Fico profundamente lisonjeado e emocionado ao perceber que cada esforço e cada conquista foram valorizados”, disse ACM Júnior ao CORREIO.

O ex-senador, que está fora de Salvador, foi representado na solenidade pela filha Renata Correia, diretora-executiva do CORREIO, que recebeu a homenagem em seu nome.

Segundo Renata, representar o pai na solenidade é uma honra, tanto pela trajetória dele na Administração como por ela mesma ter sido uma das pessoas a seguir os passos do pai na profissão.

”Ele é um administrador que se dedicou à sua profissão e não só pelo lado de exercer administração nas empresas, o que ele faz com muita dedicação, mas também atuando no ensino. E assim continua até hoje exercendo a disseminação da administração, continua na sala de aula, passando o conteúdo de uma maneira muito dedicada e fazendo com que novos administradores venham a seguir os passos”, disse.

De acordo com o presidente da CRA-BA, Ramiro Lubián Carbalhal, a comemoração desta quinta-feira não foi apenas de um marco histórico, mas uma celebração daqueles que ajudam a construir a categoria dia após dia. Entre os participantes, estava a vice-prefeita Ana Paula Matos, administradora de formação.

Cerimônia celebra 60 anos de Administração profissional no Brasil 1 de 5

“[Mostramos que a administração], com ciência, é capaz de transformar organizações, potencializar talentos e construir um país mais ético, inovador e socialmente responsável. […] Este Jubileu de Diamante é também uma oportunidade de união. União entre profissionais, estudantes, instituições e sociedade. União que se reflete no brilho desta noite e que deve continuar iluminando o futuro da administração na Bahia e no Brasil”, afirmou.

Carbalhal afirmou que a escolha de ACM Júnior para receber uma das honrarias foi natural, uma vez que ele é “um dos baluartes” da profissão no estado.