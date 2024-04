GASTRONOMIA

Chef Lucas Corazza divide a cozinha do Chez Bernard com o chef residente Laurent Rezette neste final de semana

Snacks: pão de mel com patê de fois gras, vieira com mel, croqueta de carne barreada com ketchup de goiaba. (Drink Lemoncello Spritz)

Entrada: Waffle de Liège com frango crocante e salada, Soupe de cebola com gema de ovo mole e gratinada. (Espumante Blanc de Blancs Comte D´Ormont

Principal: Aligot, Filé mignon, glace com toque de chocolate 63% e poivre vert. (Beaujolais Nouveau)

Sobremesas: 1. Brownie de chocolate ao leite, cremoso de chocolate 63% com cacau de origem do Brasil e Patê de Cupuaçú. 2. Macaron com bergamota e açúcar explosivo (Vinho do Porto Tawny)