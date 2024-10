AVISO

Chuvas intensas: Bahia e mais oito estados recebem alerta de perigo

Ao todo, 23 cidades baianas serão atingidas. Elas estão situadas no Extremo Oeste, Centro Sul e Vale São-Franciscano da Bahia. Os municípios de Cordeiros, Feira da Mata, Formosa do Rio Preto, Jaborandi, Luís Eduardo Magalhães, Malhada, Piripá, São Desidério e Urandi compõem a lista (acesse a listagem completa abaixo).

No Brasil, as zonas atingias serão: Norte de Minas, Ocidental do Tocantins, Oriental do Tocantins, Norte Mato-grossense, Nordeste Mato-grossense, Leste Rondoniense, Norte Goiano, Sul Maranhense, Leste Goiano, Extremo Oeste Baiano, Sudoeste Piauiense, Madeira-Guaporé, Noroeste de Minas, Jequitinhonha, Centro Sul Baiano, Sul Amazonense, Vale São-Franciscano da Bahia, Noroeste Goiano