CHUVA DE GRANIZO

Inmet emite alerta de tempestade para Bahia e mais cinco estados

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de tempestade para seis estados, incluindo a Bahia, com chance de chuva, ventos intensos e granizo. O alerta amarelo - o menor na escala da instituição - é válido até 12h desta quarta-feira (9) e o grau de severidade é de perigo potencial.

Oito cidades baianas serão atingidas. Todas estão no extremo oeste. São elas: Barreiras, Cocos, Correntina, Formosa do Rio Preto, Jaborandi, Luís Eduardo Magalhães, Riachão das Neves e São Desidério. Os estados afetados são: Bahia, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Minas Gerais e Rondônia, além do Distrito Federal.