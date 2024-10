PERSEGUIÇÃO

Ciclista é morto a tiros enquanto voltava para casa em Vitória da Conquista

Um ciclista foi morto a tiros enquanto voltava para casa na noite de quinta-feira (10), em Vitória da Conquista, no Sudoeste da Bahia. A vítima, identificada como Adson de Oliveira Cardoso, de 25 anos, estava se deslocando para sua residência, quando foi atingido por disparos no bairro Sobradinho.

Segundo testemunhas, ele voltava do trabalho quando começou a ser perseguido por três homens, que dispararam contra o jovem. Apesar dos tiros, Adson ainda pedalou para a porta de casa, onde morreu.

De acordo com a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança deverão auxiliar nas investigações realizadas pela Delegacia de Homicídios de Vitória da Conquista. As guias para perícia e remoção do corpo já foram expedidas.