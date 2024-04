BA-524

Engenheiro morre atropelado durante treino de bicicleta em rodovia baiana

Acidente aconteceu no trecho que liga as cidades de Candeias e Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS)

Da Redação

Publicado em 15 de abril de 2024 às 09:42

Phillipe Appio Chaves Mafra Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O engenheiro civil e ciclista Phillipe Appio Chaves Mafra morreu enquanto realizava um treino na BA-524, na manhã de domingo (14). O atleta foi atropelado por um carro no Km 01 da via, no trecho que liga as cidades de Candeias e Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo informações da Polícia Militar, agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária foram acionados para averiguar a informação sobre um acidente de trânsito com pessoa ferida na localidade.

Ao chegarem, os militares constataram o fato, a vítima foi socorrida por prepostos da Concessionária Bahia Norte para o Hospital Geral de Camaçari, mas não resistiu.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o possível causador do acidente já não se encontrava no local. As circunstâncias do ocorrido serão apuradas pela Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Civil, as primeiras apurações apontam que um veículo fez uma ultrapassagem e atingiu o ciclista, fugindo em seguida. Laudos periciais vão auxiliar na apuração do caso.

Em nota, a Federação Baiana de Ciclismo (FBC) lamentou o ocorrido. "Uma perda lamentável. Deixará um vazio em nossos corações. Sua paixão, talento e dedicação ao esporte serão eternamente lembrados. Descanse em Paz, Phillipe Mafra", diz uma postagem no Instagram na FBC.

O corpo de Phillipe Mafra será enterrado nesta segunda-feira (15), às 16h30, no cemitério Jardim da Saudade.

Não estava em competição

Orlando Schmidt, vice-presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo, destaca que Phillipe não estava participando de uma competição no momento do acidente. "Ele estava em um 'rachão', que é uma reunião de ciclistas que se juntam para fazer um treino", disse.